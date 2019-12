Jeep Elite : Diaw et Parker, présidents et frères d'armes

C'était en 1998. Tony Parker avait 16 ans et il n'a pas oublié : « La première fois que j'ai vu Boris, c'est à un stage de sélection. On m'avait dit « regarde ce gars, il va bientôt rejoindre l'Insep ». Moi, j'y étais déjà, avec un an d'avance. Il portait des « Jordan » blanche et rouge, sautait partout. Je me suis dit « Ah ouais, c'est un bon joueur. » » Boris Diaw s'en souvient aussi : « Je connaissais la « légende Parker ». Tony était déjà une star chez les jeunes. » Les deux minots n'allaient plus se quitter. Boris Diaw et Tony parker partagent une passion commune pour le vin/LP/Icon Sport/Aude Alcover Coach de l'Insep à l'époque, Lucien Legrand fut le témoin privilégié du début de cette relation unique. « Ils sont rapidement devenus inséparables. Leurs parents étaient des sportifs de haut niveau, ça les a rapprochés. Avec ces garçons, je n'ai jamais eu le moindre souci. Sur le terrain, ils se trouvaient les yeux fermés. Ils étaient deux mecs exceptionnels et le sont restés », considère celui qui resté un de leur proche. .@theborisdiaw's Christmas story about @tonyparker and Coach Pop is everything #MerciTony pic.twitter.com/0BqgP4xxhH-- San Antonio Spurs (@spurs) 12 novembre 2019Ils ont tout gagné ensembleC'était il y a plus de 21 ans et depuis, la fraternité entre ces deux-là nés à un mois d'intervalle en 1982 n'a jamais été mise en défaut. « Je ne crois pas que depuis qu'ils se connaissent, Tony et Boris se sont disputés une seule fois. Ils sont complémentaires et animés d'un même amour fou pour leur sport », remarque Lucien Legrand.Ils ont tout partagé, les triomphes comme les échecs. Le sacre européen avec les Bleuets juniors en 2000 a été fondateur jusqu'à celui magique en 2013 avec la grande équipe de France. Un titre suivi quelques mois plus tard d'un autre en NBA, toujours ensemble sous les couleurs des Spurs de San Antonio en 2014. Si ...