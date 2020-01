Jeep Elite : Collet-Donnadieu, histoire d'une complicité

La table était réservée. Pour respecter la tradition instaurée depuis quelques années, ces gourmets devaient dîner dans un grand restaurant de la capitale ce vendredi, veille du match. Mais la soirée n'aura pas lieu, Strasbourg n'arrivant que ce samedi matin à Paris.Cette anecdote résume cependant bien le lien qui unit Pascal Donnadieu et Vincent Collet. Adversaires en championnat ce samedi (20 h 30) avec leur club respectif de Nanterre et Strasbourg, ils sont surtout complices sur le banc de l'équipe de France depuis 2016 - Donnadieu est le bras droit de Collet - et amis dans la vie.Kinésithérapeute de Nanterre depuis 2000 et de l'équipe de France (en binôme avec Serge Krakowiak) depuis 2017, Nicolas Barth est un témoin privilégié de cette relation. « Ce qui les rapproche avant tout, c'est leur passion pour le basket, souligne Barth. Ils mangent, respirent basket 24 heures sur 24. Mais ils peuvent aussi parler d'autre chose. On passe beaucoup de temps en équipe de France. Cet été, entre le 27 juillet et le 16 septembre, on a parcouru 35 000 kilomètres. Heureusement qu'ils sont amis. » Voir cette publication sur Instagram Une petite dernière pour la route: la photo de Famille des nanterriens médaillés de bronze au Mondial null #WeAreJSF #JSFamily Une publication partagée par Nanterre 92 (@nanterre_92basket) le 15 Sept. 2019 à 5:12 PDT Une amitié pourtant pas évidente au début. En 2013, Donnadieu et ses joueurs méconnus créent la sensation en remportant le titre de champion de France aux dépens du favori Strasbourg, dirigé par... Collet. Par pudeur, le souvenir de 2013 n'est jamais abordé entre eux. « Quand Pascal est arrivé (en Bleu), et encore plus avec moi peu de temps après, Vincent aurait pu mal vivre la situation, il aurait pu avoir de l'appréhension et se sentir menacé, poursuit Nicolas Barth, 46 ans. Il est impassible, dégage une image d'introverti, alors qu'il a une vraie ...