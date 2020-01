Jeep Elite : Boulogne-Levallois crée l'exploit face à Monaco

C'est la sensation de la soirée ! Invaincu depuis 12 matchs en Jeep Elite, le coleader Monaco est tombé de son rocher ce samedi soir sur le parquet de Boulogne-Levallois (80-71) lors de la 20e journée. Avec ce succès le club de Boris Diaw envoie un message à tous ses adversaires, il faudra bien compter sur lui cette saison. Ce qu'il faut retenirAprès un début de match très fermé et défensif (30-32, 20e), les attaques se débrident au retour des vestiaires. et à ce petit jeu ce sont les Metropolitans 92 qui s'en tirent le mieux. Ils infligent un 15-6 en 7 minutes à leur adversaire pour s'offrir un premier break (45-40, 28e). Une avance qui ne feront qu'augmenter au fil des minutes (66-54, 35e). Malgré une réaction en fin de match, Monaco ne reviendra pas et essuie son premier revers en 2020. Il fallait même remonter au 2 novembre dernier, et un déplacement au Mans, pour trouver la trace du dernier échec des Monégasques (73-66) en championnat. Avec ce succès, les partenaires de Vitalis Chikoko (20 points et 7 rebonds) prennent leur revanche après la correction reçue sur le Rocher à l'aller (98-67) et confortent leur 4e place au classement - derrière le duo de leaders Lyon-Villeurbanne et Monaco, et Dijon (3). Exploit des @Metropolitans92 qui mettent fin à la série de 12 victoires consécutives de l'@ASMonaco_Basket qui pourrait perdre sa place de leader demain en cas de succès de @LDLCASVEL !@Vitah23 MVP du match avec 20 PTS / 7 RBS / 26 EVAL#LetsPlay #JeepELITE pic.twitter.com/oN2Hb7ZTzS-- LNB (@LNBofficiel) January 25, 2020 Le joueur : Ivan FévrierJournée après journée, il confirme ses progrès. Responsabilisé cette saison par son entraîneur Fred Fauthoux, Ivan Février a été l'un des artisans de la victoire sur Monaco en plantant quelques banderilles importantes pour permettre à son équipe de faire le break. Le jeune intérieur de 20 ans, et 2,04 m, termine la partie avec 15 points (avec un joli 3 sur 4 à 3 ...