Jeanne d'Arc et la fin de la télégraphie aérienne, dans « Relais »

La revue trimestrielle de la Société des amis du musée de La Poste, Relais, dans son numéro 144/145, fait la part belle au musée de La Poste, qui doit rouvrir ses portes au public le 23 novembre, avec quatre pages de photos illustrant les aménagements intérieurs du futur musée. Le président de la SAMP, Dominique Bidault, rappelle dans son éditorial, que ce musée, labellisé Musée de France, « chargé de présenter, conserver et diffuser le patrimoine postal » est « à la fois musée d'entreprise, musée de société, musée de quartier ».

Histoire postale, Grégory Chouteau, traite « de la création de la fonction de facteur des postes au recrutement des facteurs ruraux ». L'auteur explique que « jusqu'à la Révolution, la gestion des postes est l'apanage de la Ferme des postes (...). La notion de service public n'est pas encore existante. Le métier de facteur est donc rare et non réglementé »... jusqu'à « une loi du 29 août 1790 qui crée une administration générale des postes aux lettres, postes aux chevaux et messageries »...

Par la suite, nous explique-t-on, « il a été demandé aux bureaux dont la recette était supérieure à 2000 francs de recruter un facteur (1er prairial, an VI), obligation étendue aux bureaux simples à partir de 1808 ». L'étude se limite à la période de mise en place de la poste rurale, « jusqu'à l'instruction générale de 1876 », une période qui voit différents types de facteurs exister : facteur de ville, facteur local, facteur rural, etc. cette dernière catégorie retenant l'attention de l'auteur.

