Jean-Yves Le Drian se fait dépister au coronavirus avant son déplacement à Berlin

L'Allemagne a placé plusieurs régions françaises en zone à risque en matière de circulation du virus.

Jean-Yves Le Drian à Paris, le 26 août 2020. ( AFP / ERIC PIERMONT )

"Je suis négatif, je vous rassure". Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian s'est soumis à un test de dépistage du Covid-19, alors qu'il doit effectuer un déplacement à Berlin.

"Je vais aller à Berlin tout à l'heure (..) en ayant fait avant un test pour assurer que je ne peux pas propager le virus . Je suis négatif, je vous rassure", a-t-il déclaré sur la radio RTL. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE se retrouvent jeudi et vendredi dans la capitale allemande pour une réunion informelle, Berlin assurant au second semestre 2020 la présidence tournante de l'Union.

L'Allemagne a placé lundi la région parisienne tout comme celle autour de Marseille (sud) en zone à risque et demande aux voyeurs en revenant de se soumettre à un test de dépistage et d'observer une quarantaine dans l'attente du résultat. Le ministère belge des Affaires étrangères a aussi ajouté mercredi Paris à sa liste des destinations européennes qui ne sont plus autorisées, à moins de se soumettre au retour à un dépistage et à une période d'isolement.

Pas de réciprocité

Contrairement à de précédentes annonces de mesures unilatérales à l'encontre de voyageurs arrivant de France, Paris n'appliquera pas de réciprocité envers l'Allemagne et la Belgique.

"Nous avons nous-mêmes placé en zone à risque à la fois la région parisienne et la région sud autour de Marseille parce qu'il y a dans ces régions une accélération de la circulation du virus", a relevé Jean-Yves Le Drian. "S'il y a(vait) la même situation en Allemagne, en Belgique ou ailleurs, nous prendrions les mêmes mesures. Pour l'instant ce n'est pas le cas", a-t-il dit.

Un autre membre du gouvernement français, la ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher a indiqué jeudi qu'elle s'était placée en quatorzaine après avoir côtoyé une personne positive au Covid-19, ce qui a fait d'elle un cas contact.