Jean-Yves Le Drian : « La France et l'Algérie ont une convergence de vues »

« Travailler avec le nouveau gouvernement algérien.? » Tel a été l'objet de la visite de Jean-Yves Le Drian en Algérie, ce 21 janvier, près d'un an après celle de sa collègue de la Justice Nicole Belloubet. Depuis, l'Algérie s'est dotée d'un nouveau président, Abdelmadjid Tebboune, après le retrait d'Abdelaziz Bouteflika poussé à la démission par le hirak. Un changement à la tête de l'État accueilli avec enthousiasme par le ministre français des Affaires étrangères, qui, en mars 2019, avait pourtant appelé à « laisser le processus électoral se dérouler ». Abdelaziz Bouteflika était alors candidat à un cinquième mandat, pour un scrutin fixé au 18 avril.« Le président Tebboune a manifesté une ambition pour l'Algérie, celle de la réformer en profondeur, pour renforcer la gouvernance, l'État de droit et les libertés, également pour relancer et diversifier l'économie conformément aux aspirations exprimées par les Algériens depuis un an », a toutefois fait savoir Jean-Yves Le Drian ce mardi devant la presse. Des revendications que la population algérienne expose encore chaque semaine dans les rues du pays. Vendredi 17 janvier, des défilés imposants se sont déroulés à Alger, Tizi Ouzou, Bejaïa ou encore à Oran, pour la 48e semaine de contestation.Lire aussi Algérie : Paris veut la « transparence » avant toutPlus d'échanges économiquesLe ministre algérien des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a, pour sa...