Jean Wendling : « Je crois qu’on n’a pas saisi l’importance de cet Euro 1960 »

Pour sa première édition, l’Euro 1960 n’a pas vraiment intéressé le grand public, et l’équipe de France l’a abordé avec un certain détachement. Ancien défenseur du Stade de Reims et des Bleus, Jean Wendling se mue en historien pour raconter les coulisses de la compétition. Mémoire rafraîchie par le récit des matchs, ce jeune homme de 89 ans aux 26 sélections se replonge avec joie dans cette expérience unique.

Qu’est-ce que représente dans votre carrière l’Euro 1960, disputé en France ? (1)

Il va peut-être falloir me rafraîchir un peu la mémoire, parce que ça commence à remonter, mais ce qui est sûr, c’est que c’était un réel plaisir de jouer cette compétition. Je l’avais cochée dans mon calendrier, car jouer pour l’équipe de France est forcément phénoménal. C’est un objectif à atteindre quand on est footballeur professionnel, c’est le sommet de ma carrière. Même si on n’a pas gagné l’Euro, j’étais satisfait de pouvoir atteindre ce but.…

(1) Pour cette première édition, la Coupe d’Europe des nations de l’UEFA propose un tournoi principal qui est en fait un Final Four. Avant ça, 17 sélections étaient alignées sur la ligne de départ avant d’être départagées jusqu’en quarts de finale dans un système de matchs allers-retours. C’est finalement l’URSS de Lev Yachine qui remporte la compétition, 2-1 après prolongation.

