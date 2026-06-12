Jean-Ricner Bellegarde : « C’était mon défi de ramener Haïti à la Coupe du monde »

Jean-Ricner Bellegarde : « C’était mon défi de ramener Haïti à la Coupe du monde »

Moins d’un an après son arrivée en sélection, Jean-Ricner Bellegarde disputera ses premières minutes en Coupe du monde face à l’Écosse avec Haïti. Un pays gangrené par les guerres entre gangs où il n’a jamais mis les pieds. Entretien avec une sentinelle qui veut résoudre les conflits d’une nation meurtrie.

Haïti fait partie des pays blacklistés par les États-Unis. Comment s’est passée ton arrivée aux States, tu n’as pas eu de problèmes de visa ?

Je n’ai pas eu de soucis de visa comme j’ai aussi la nationalité française. Mon ESTA est valide.…

Propos recueillis par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com