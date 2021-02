Jean-Pierre Raffarin rejoint Eurazeo comme conseiller

Vice-président du conseil de surveillance d'Idinvest Partners, une société rachetée par Eurazeo la même année, depuis 2018, l'ancien Premier ministre voit son implication élargie à l'ensemble du groupe.

La société d'investissement Eurazeo a annoncé lundi la venue de deux nouveaux conseillers à la grande notoriété : l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin et l'ancien Premier ministre béninois Lionel Zinsou.

Aux titres de "senior advisors", "ils accompagneront les dirigeants et les équipes d'investissement dans leurs réflexions stratégiques, leur réflexions stratégiques, leurs projets d'expansions projets d'expansion géographique, la recherche de partenariats et l'analyse des secteurs et des opportunités d'investissement", a détaillé Eurazeo dans un communiqué.

Jean-Pierre Raffarin était depuis fin 2018 vice-président du conseil de surveillance d'Idinvest Partners , une société rachetée par Eurazeo la même année. "Il continuera d'apporter son immense expérience des tissus économiques français et internationaux, son goût de l'entrepreneuriat et de l'innovation, sa compétence dans l'accompagnement du développement international des PME et ETI et sa connaissance unique des marchés asiatiques", a commenté la société d'investissement.

Economiste franco-béninois, Lionel Zinsou a été banquier d'affaires, dirigeant du fonds d'investissement PAI Partners, puis Premier ministre du Bénin de juin 2015 à avril 2016.