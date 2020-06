Jean-Pierre Raffarin loue les qualités "assez exceptionnelles" d'Emmanuel Macron

L'ancien Premier ministre estime qu'en cette période de crise, "il faut plutôt être rassemblés derrière nos institutions plutôt que de déstabiliser".

L'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, à Pékin, le 15 mai 2017. ( POOL / DAMIR SAGOLJ )

En berne dans les sondages, Emmanuel Macron peut toutefois compter sur le soutien de Jean-Pierre Raffarin. L'ancien Premier ministre estime que le président de la République "a montré des qualités assez exceptionnelles". "Je m'interroge pour savoir s'il y a sur le marché politique aujourd'hui un talent qui lui est supérieur" , a-t-il lancé lundi 22 juin sur Franceinfo .

"Très franchement aujourd'hui nous traversons une période difficile et il faut plutôt être rassemblés derrière nos institutions plutôt que de déstabiliser. Nous avons une crise très difficile à affronter, ce n'est pas dans ces cas-là qu'il faut chercher une sorte de désordre créatif. Il nous faut au contraire chercher une organisation de combat face à une crise qui sera très violente", a jugé l'ancien sénateur de la Vienne.

Il n'affirme pas pour autant qu'il le soutiendra s'il se présente à un second mandat présidentiel. "Je pense qu'il faut avoir les 500 jours devant nous (avant la présidentielle de 2022, ndlr), la campagne présidentielle ce sera un autre sujet", a-t-il balayé, estimant que le plus important à l'heure actuelle c'était de savoir "ce que nous faisons dans les 500 jours pour faire face à une crise sanitaire qui s'est transformée en crise économique".

"Dans ce contexte, il y a du travail pour les deux : au Premier ministre de porter l'action quotidienne de réformes et de commando face à la crise et au président de la République l'unité et l'avenir du pays ", a par ailleurs estimé M. Raffarin, alors qu'un éventuel remaniement se fait attendre.

" 'Déboulonner' (Édouard Philippe), ce serait une faute linguistique, mais aussi une faute politique d'avoir une agressivité vis-à-vis de lui ", a-t-il par ailleurs assuré. "Qu'il y ait une autre forme d'organisation gouvernementale, ça dépend du président. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut protéger le président. Il ne faut pas surexposer le président ", a-t-il insisté. Selon Jean-Pierre Raffarin, cela peut être le rôle du Premier ministre : "La cinquième République est bien faite, elle est faite avec un président qui exprime justement ce côté gaulliste, quelquefois un peu souverainiste que nous avons. Mais comme on est aussi régicide, il faut qu'il y ait un Premier ministre qui soit un peu le protecteur."