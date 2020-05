Jean-Pierre Karaquillo : "Bruno Cheyrou a les épaules pour s'imposer à l'OL"

Comme prévu, Bruno Cheyrou a officiellement enfilé le costume de responsable du recrutement à l'OL, ce lundi. À 42 ans, l'ancien milieu de terrain a la mission de faire oublier Florian Maurice, en parvenant à s'imposer dans les coulisses du club rhodanien. Jean-Pierre Karaquillo, professeur des universités, a vu passer l'étudiant Cheyrou sur les bancs du Centre de droit et d'économie du sport (CDES), à Limoges. En fouillant dans ses souvenirs récents, il revient sur ses années de formation et la première décennie de sa reconversion.

Je me souviens déjà qu'il m'avait été présenté par Eric Decroix (), qui avait une très bonne opinion de lui. Il m'a beaucoup parlé de lui en bien, puis Bruno est venu me voir à Limoges. Il a naturellement été sélectionné pour intégrer la 8promo de ce master, dans lequel on pouvait aussi retrouver des footeux comme Édouard Cissé, Jean-Alain Boumsong, Ulrich Ramé...Il y a deux étapes. La première, c'est d'aller chercher une grosse dizaine de renseignements du milieu sur la personne. Dans le cas de Bruno, ce n'était pas très compliqué : on a pu échanger avec des gens comme Pierre Dréossi, Xavier Thuilot, etc... On n'allait pas le prendre pour sa carrière de joueur. Zinédine Zidane, on ne l'avait pas pris pour son nom, on s'en fout. Si on me dit que c'est un type qui a le melon, qui se prend pour une star, c'est non. Ce n'était pas le cas de Bruno. Ensuite, il y a la rencontre avec Gérard Coudert, Jean-François Brocard ou moi. Sans faire le malin, je suis très animal, je sens les gens. Il ne faut pas attendre longtemps pour savoir si le feeling passe.Je l'ai senti très, très bien. D'abord, Bruno est très convivial, il a de l'empathie pour les gens et il dégage un vrai charisme.