Jean-Philippe Tanguy, le lepénisme debout

Le député du Rassemblement national (RN) Jean-Philippe Tanguy, le 21 juin 2022 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

"Démagogue" pour les uns, doté "d'un certain talent" pour les autres: le jeune député RN Jean-Philippe Tanguy, 36 ans, s'est fait remarquer lors de ses premiers pas à l'Assemblée nationale, mêlant à la tribune injonctions, colère, ironie... voire dérapages.

Né en 1986 lorsque le Front national de Jean-Marie Le Pen faisait une entrée fracassante à l'Assemblée avec 35 députés, M. Tanguy fait partie de la génération qui a explosé ce record en obtenant 89 sièges lors des dernières législatives.

Elu en juin dans la 4e circonscription de la Somme, aux dépens du sortant LREM Jean-Claude Leclabart, proche de Bruno Le Maire, il réalise le rêve de l'enfant qui suivait les "questions au gouvernement" à la télévision, se forgeant en un mois une réputation de tribun volubile.

"Silence pour la France", s'époumone-t-il devant des députés de gauche médusés qu'il juge trop bruyants à la tribune de l'Assemblée au terme d'une longue nuit de débats sur le pouvoir d'achat.

Relayée sur les réseaux sociaux, cette injonction intempestive contribue à faire connaître du grand public ce jeune député, féru de politique et issu des rangs de Debout la France, le parti du souverainiste Nicolas Dupont-Aignant, dont il a été l'assistant parlementaire de 2012 à 2020.

De mère "gaulliste" - mais qui a voté, dixit son fils, pour la candidate du RN au premier tour de la dernière élection présidentielle avant de s'abstenir au second "de peur qu'elle l'emporte" -, M. Tanguy a pour sa part épousé la cause lepéniste lors des régionales de 2021 en rejoignant les listes RN de Sébastien Chenu dans les Hauts-de-France.

Et, l'année suivante, il devient directeur-adjoint de la campagne de Marine Le Pen en prônant la poursuite de la stratégie de "dédiabolisation" théorisée par la cheffe d'extrême droite.

A la tribune de l'Assemblée, arborant costume et cravate, le code vestimentaire de rigueur chez les députés du Rassemblement national, il s'est repris après s'être emporté contre la Nupes, recourant à l'humour et surtout à l'ironie.

"Même si vous êtes parfois très pénibles, vous nous permettez d'être drôles", a-t-il lancé, provoquant les éclats de rire de Mme Le Pen et de M. Chenu.

- Les insoumis contre-attaquent -

A gauche, son "silence pour la France" n'est pas passé pour autant: l'insoumis Alexis Corbière n'a pas tardé à faire un parallèle avec une phrase de l'écrivain Franc-Nohain avant l'assassinat le 31 juillet 1914 de Jean Jaurès: "La France parle. M. Jaurès, taisez-vous".

"Nous voyons bien monter les nationalismes, les nouveaux Charles Maurras (...). On retrouve les mêmes figures", a argumenté le député de la Nupes lors d'un récent hommage à Jean Jaurès, refusant de croire à la dédiabolisation du RN.

Tout comme un député de la majorité qui rejette l'image modérée que M. Tanguy contribuerait à donner du RN.

"C'est tout l'inverse: il est un démagogue qui veut faire croire n'importe quoi aux gens", commente la source qui siège à la Commission des finances où M. Tanguy a subi son premier revers. Il en briguait la présidence qui revient traditionnellement au premier parti de l'opposition mais l'insoumis Eric Coquerel s'est imposé pour la Nupes.

Ses adversaires s'entendent sur un point: "Il a un certain talent oratoire", commente à l'AFP le député centriste Charles de Courson, lui aussi membre de la Commission des Finances. "Il a une aisance oratoire, c'est vrai, ce qui le rend redoutable et dangereux", reconnaît la source de la majorité qui déplore ses excès.

Il avait notamment dû rétropédaler après avoir expliqué que M. Macron "savait solliciter les aspirations homo-érotiques d'un certain nombre de cadres" lorsqu'il était banquier d'affaires, suscitant un tollé dans la classe politique.

Diplômé de Sciences Po et de l'Essec, le député se sent très à l'aise sur les dossiers économiques et notamment sur les questions industrielles: "Il défend avec un certain talent ses opinions sur le nationalisme économique que je ne partage pas", reconnaît M. de Courson.

Un point de vue contesté au sein de la majorité: "Il commet des erreurs politiques, ne maîtrise pas ses dossier et perd ses nerfs", assure une source gouvernementale qui assure que le député RN "ne connaît pas bien les dossiers".

Une critique en règle que ne partage pas M. de Courson: "Ce sont des arguments d'autorité comme autrefois Martine Aubry au sein du PS sur la non-maîtrise des dossiers avec le succès que l'on connaît", rétorque-t-il. "Il ne faut jamais sous-estimer ses adversaires", conseille-t-il.