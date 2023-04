Jean-Philippe Krasso le géant vert de l’ASSE

L’attaquant de l’AS Saint-Étienne est impliqué dans près de 50% des buts de son équipe en championnat cette saison (quinze buts et huit passes décisives), au moment de se rendre au stade des Alpes pour affronter le GF38. Portrait d’un buteur brillant à l'éclosion tardive.

En battant le Paris FC au stade Charléty le 8 avril dernier 2-4, les coéquipiers de Jean-Philippe Krasso se sont certainement éloignés définitivement de la zone de relégation avec laquelle ils faisaient plus que flirter depuis le début de la saison. Un neuvième match consécutif sans défaite et la perspective d’aborder le printemps avec légèreté. Le lendemain de ce précieux succès se tenait à quelques encablures de Saint-Étienne le tournoi international U19 de Saint-Joseph. Pour la 42 e édition, l’organisation avait mis les petits plats dans les grands. Ivan Ćurković, parrain de l’événement, avait réuni ses anciens potes de la grande époque des Verts, Oswaldo Piazza et Christian Sarramagna, venus serrer quelques pinces et profiter du buffet. Pas loin d’eux, un grand bonhomme d’1,87m vêtu de noir qui traîne une poussette leur fait de l’ombre : Jean-Philippe Krasso, buteur la veille dans la capitale et seule éclaircie de la bien terne saison de l’AS Saint-Étienne (12 e ), signe des autographes et fait des selfies. « Il n’a pu rester qu’une heure parce qu’après il a dû rentrer à Saint-Étienne donner le biberon à sa petite fille » , raconte Jean-Marc Fabre organisateur du tournoi. Passé en coup de vent, Krasso a tout de même pris le temps d’échanger avec les jeunes du FC Lorient, se rappelant sans doute ses années au centre formation des Merlus.

Joris Gnagnon, Reece James puis le SC Schiltigheim

Jean-Philippe Krasso aux côtés des U19 du FC Lorient lors du tournoi international de Saint-Joseph. Photo : Axel Duga, via Facebook.

Arrivé dans le Morbihan en 2012, Krasso grandit aux côtés d’Alexis Claude-Maurice (RC Lens), Matteo Guendouzi (Olympique de Marseille) et Denis Bouanga (Los Angeles FC). Mais sa route vers l’élite du football sera bien plus sinueuse que la leur. Pourtant, chez les catégories de jeunes, « JP est en avance sur les autres » , raconte Arnaud Le Lan, entraîneur de l’équipe réserve des Merlus qui a suivi Krasso durant toutes ses années au centre de formation. « Sa grosse qualité, c’était surtout sa motricité. Ce qu’il était capable de faire avec le ballon malgré son physique, c’était impre

Par Mathis Healy pour SOFOOT.com