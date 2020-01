Jean-Paul Gaultier fait ses adieux à la haute couture

C'est son dernier défilé haute couture ce mercredi soir : après 50 ans de carrière, le créateur Jean Paul Gaultier a choisi de renoncer aux podiums. En fin de semaine dernière, son communiqué a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le monde de la mode, et même au-delà. Ce « grand défilé-show haute couture » au Théâtre du Châtelet « sera mon dernier », a-t-il annoncé, promettant pour la suite un « nouveau projet » dont il est l'« instigateur ».Que réservent les adieux du couturier français le plus atypique et le plus connu dans le monde ? Ses défilés sont toujours joyeux et transgressifs, relevés d'humour et de jeux de mots pour décrire des tenues parfaitement coupées, inspirées par les punks, le burlesque ou les transgenres. Des « beautés différentes », comme la pin-up américaine Dita Von Teese ou l'actrice espagnole Rossy De Palma, y sont régulièrement invitées à jouer des mini-spectacles. Avec la danseuse et strip-teaseuse Dita Von Teese lors de son défilé automne-hiver 2010-2011 à Paris/AFP Révolutionnaire, il a fait porter des jupes et maquillages aux hommes et porté une vision subversive de la beauté, qui a bousculé le monde élitiste de la mode. Il a été l'un des premiers à faire défiler des mannequins seniors et des femmes en surpoids ou tatouées. Dans les années 1980, il avait même passé cette petite annonce dans Libération : « Créateur non conforme cherche mannequins atypiques. Gueules cassées ne pas s'abstenir ».Jean-Paul Gaultier est l'auteur de créations devenues cultes, comme le bustier à bonnets coniques porté par Madonna ou son célèbre pull marin et ses marinières, souvenirs de sa grand-mère « qui l'habillait en bleu ». Depuis ses premières collections, il a mélangé les genres, les sexes, les époques, la gouaille des rues populaires et la distinction des beaux quartiers : rappeuses chics, geishas délurées, cocottes corsetées et mâles en jupe et talons ...