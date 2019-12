Jean-Paul Delevoye s'engage finalement à rembourser son salaire dans le privé

Cela lui permettra-t-il de mettre fin aux polémiques ? Le haut-commissaire aux Retraites Jean-Paul Delevoye a fait savoir mercredi soir au site Checknews, via son cabinet, qu'il s'engageait finalement à rembourser les rémunérations obtenues depuis deux ans en tant que président d'honneur du think tank Parallaxe. Ce qui représente au total quelque 140 000 €, le salaire mensuel étant d'environ 5 340 €.Dans un premier temps, après la révélation de cette fonction mardi après-midi par le magazine Capital, Jean-Paul Delevoye avait simplement démissionné de cette présidence d'honneur. Il n'avait pas remboursé ses rémunérations, préférant le terme de « gratifications ».Sauf que cumuler un poste au gouvernement avec « toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle » est interdit par la Constitution, comme l'indique son article 23. « Le principe d'incompatibilité sert à garantir l'impartialité des membres du gouvernement, à les protéger des intérêts privés », commentait Jean-Christophe Picard, président de l'association Anticor, dans Capital.Un autre emploi polémique révélé par le ParisienJean-Paul Delevoye, nommé haut-commissaire aux Retraites en septembre 2017 et entré au gouvernement en septembre dernier, s'était engagé mardi à rembourser les sommes perçues si la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les jugeait « incompatibles » avec sa place au gouvernement.Sans que l'on sache si cette autorité a déjà rendu son avis, il a donc décidé dès mercredi soir de procéder au remboursement de toutes les sommes reçues depuis deux ans. C'est-à-dire depuis qu'il a été nommé par l'exécutif pour mener la concertation sur la réforme des retraites, et pas seulement depuis son entrée au gouvernement. Reconnaissant une fonction totalement professionnelle, son entourage a même énuméré une ...