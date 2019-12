Jean-Paul Delevoye renonce à un autre poste dans le privé

Le haut-commissaire aux Retraites a démissionné mardi d'un autre poste dans le privé. Il y a deux jours « le Parisien » révélait que Jean-Paul Delevoye avait « oublié » de déclarer ses liens avec le monde de l'assurance. Lundi, l'intéressé annonçait son retrait lundi de l'Ifpass (Institut de formation de la profession de l'assurance).Ce mardi, révèle « Capital », il a renoncé à ses fonctions de président du think thank Parallaxe de HEP (Humanisme, Entrepreneuriat, Professionnalisme) Education au sein du groupe IGS, une fédération d'associations indépendantes à but non lucratif. Un poste de président qu'il occupait depuis 2017, rémunéré en 2018 et 2019 à hauteur de 5 368,38 euros par mois.Si cette instance « estime que mes activités à l'IGS étaient incompatibles avec l'exercice de mes fonctions je procéderai au remboursement des sommes perçues », a assuré le haut-commissaire en fin d'après-midi.« Mon parcours prouve mon souci de transparence »« À ce jour, compte tenu des suspicions que certains n'ont cessé d'alimenter, j'ai mis un terme à toutes mes activités et je suis au clair par rapport à cela », a déclaré sans plus de détail Jean-Paul Delevoye devant l'Assemblée nationale, en réponse à une question du député LFI Adrien Quatennens. « Tout mon parcours prouve mon souci de transparence et de respect des lois », a-t-il ajouté. Liens avec le monde de l'assurance: "Compte tenu des suspicions que certains n'ont cessé d'alimenter, j'ai mis un terme à toutes mes activités et je suis au clair par rapport à cela", répond @delevoye à @AQuatennens #DirectAN #QAG pic.twitter.com/2LnbG4mcmj-- LCP (@LCP) December 10, 2019 « Vous n'êtes plus l'homme de la situation », a renchéri un autre député LFI, Alexis Corbière. M. #Delevoye, vous n'êtes plus l'homme de la situation pour mener cette #reformedesretraites ! Vous avez "oublié" de déclarer que vous siégiez ...