Jean-Paul Delevoye recadré après des propos sur la réforme retraites

L'Elysée et Matignon n'ont pas apprécié la prise de position du haut-commissaire aux retraites, qui est contre une mise en œuvre très progressive du futur dispositif.

Voilà qui rajoute encore un peu de confusion dans un dossier déjà complexe. A moins d'un mois d'un mouvement de grève qui s'annonce très suivi le 5 décembre, l'exécutif a étalé ses divisions sur la réforme des retraites. Depuis plusieurs semaines, l'Elysée et le gouvernement s'efforcent de désamorcer la colère qui monte sur le sujet, en répétant que toutes les options sont sur la table et que le projet sera mis en œuvre de façon très graduelle.

Le 28 octobre, Emmanuel Macron a même évoqué le scénario dit de la « clause du grand-père » qui consisterait à appliquer le changement de règles aux nouveaux entrants dans le monde du travail, à partir de 2025.

Mais cette option ne convient pas à tout le monde - en premier lieu, à Jean-Paul Delevoye. Dans un entretien au Parisien, le haut-commissaire chargé du dossier a déclaré, jeudi 7 novembre, qu'il était opposé à cette solution. « Cela reviendrait à créer un 43e régime, a-t-il indiqué. C'est impossible ! » Si « la clause du grand-père [est retenue], il faut la faire pour tout le monde », pour une « question d'équité », ce qui « veut dire que l'on renonce à la réforme », car celle-ci ne produira ses effets qu'après plusieurs décennies. M. Delevoye avait déjà confié récemment qu'il était défavorable à une telle hypothèse, mais il ne l'avait jamais exprimé aussi nettement, en public.

« Il n'y a pas deux lignes »

« Poser une question et donner sa position pour susciter le débat, c'est le cœur de la méthode Delevoye, non ? », défend-on dans l'entourage du haut-commissaire. La démarche n'a, toutefois, pas été appréciée, au plus haut sommet de l'Etat.

