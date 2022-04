Jean-Paul Agon, président de l'Oréal, prend les rênes de HEC Paris

Diplômé de la promotion 1978 de l'école, le président du conseil d'administration du géant des cosmétiques "n’a cessé de s’impliquer auprès d’HEC Paris", indique l'institution dans un communiqué.

Jean-Paul Agon, le 14 janvier 2020, à Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Jean-Paul Agon, président de L'Oréal a été nommé jeudi 7 avril président de l'école de commerce HEC Paris lors d'un conseil d’administration extraordinaire, selon un communiqué d'HEC.

Jean-Paul Agon, 65 ans, qui succède à Jean-Paul Vermès PDG de VMS France, a été élu à l'unanimité.

Jean-Paul Agon "n’a cessé de s’impliquer auprès d’HEC Paris" depuis sa sortie de l'école en 1978, souligne le communiqué, "aussi bien professionnellement à travers ses fonctions chez L’Oréal, que personnellement en tant que grand donateur de l’école".

Depuis 2006, il s’investit en faveur de la politique d’égalité des chances et d’ouverture sociale d'HEC Paris et a crée en 2019, sa propre Fondation Abritée, s’engageant à hauteur d’un million d’euros pour soutenir cette cause.

M. Agon, cité dans le communiqué, se dit "fier et honoré" d'avoir été choisi. Il estime que "prendre part maintenant à l’aventure est d’autant plus important que les business schools sont à un moment charnière: les modèles d’éducation sont en pleine réinvention et les attentes en matière environnementale et sociale toujours plus fortes".

Egalement en poste chez Air Liquide

Jean-Paul Agon a effectué toute sa carrière chez L’Oréal en Europe, en Asie et aux États-Unis avant d'accéder en 2006 au poste de directeur général du groupe, puis de PDG en 2011. Atteignant la limite d'âge, il a cédé le poste de directeur général en 2021 à Nicolas Hieronimus et est aujourd'hui Président du groupe.

Lors de la prochaine assemblée générale de L'Oréal le 21 avril, une résolution portant sur le recul de l'âge limite de 65 à 73 ans pour exercer les fonctions de président du conseil d'administration sera soumise au vote des actionnaires. Cette même assemblée générale proposera le renouvellement du mandat d'administrateur de Jean-Paul Agon.Il est également administrateur d’Air Liquide, membre de la European Round Table of Industrialists et administrateur de l’Institut Français des Relations Internationales (Ifri).