Jean Onana vient renforcer l’OM

Espérons qu’il fasse mieux qu’à Bordeaux.

Avec un milieu décimé par la CAN et les blessures (Valentin Rongier), l’Olympique de Marseille devait se renforcer dans ce secteur cet hiver. C’est chose faite avec la signature de Jean Onana, prêté avec option d’achat par Besiktas. L’international camerounais (10 sélections) retrouve la Ligue 1 six mois après son départ du RC Lens, lui qui est également passé par Bordeaux et Lille. A 24 ans, le joueur formé au Portugal connaît déjà septième club.…

QF pour SOFOOT.com