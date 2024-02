information fournie par So Foot • 29/02/2024 à 12:41

Jean-Michel Larqué est de retour aux commentaires pour un match

Il revient.

Comme Zinédine Zidane en 2005, Jean-Michel Larqué sort de sa retraite pour revenir commenter un match, et pas n’importe lequel. Le commentateur mythique reprendra à 76 ans exceptionnellement du service sur RMC le mardi 5 mars, pour la rencontre Real Sociedad-PSG en huitièmes de finale retour de Ligue des champions. L’ancien joueur de l’AS Saint-Étienne (1966-1977) et du Paris Saint-Germain (1977-1979) reviendra seulement pour ce match, il accompagnera le commentateur Jean Resseguié, de 16 ans son cadet. Celui qui est aujourd’hui consultant pour l’émission Rothen s’enflamme sur RMC n’avait plus pris le micro depuis la finale de la Coupe de France 2019 opposant Rennes au Paris Saint-Germain (2-2, 6-5 aux tab).…

