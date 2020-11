Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Indécence

Invité de l'émission "On refait le sport", Jean-Michel Blanquer a de nouveau pointé du doigt la cupidité et l'irréalisme de la LFP dans le dossier Mediapro, tout en insistant sur l'aide de l'État à l'égard du sport amateur français. Un discours démagogue qui passe mal venant du ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, soupçonné d'avoir piloté un syndicat lycéen pro-gouvernement afin de contrer la mobilisation contre la réforme du bac.

L'arroseur arrosé

Ce dimanche soir, alors que Roxana Maracineanu intervenait sur beIN Sports, puis RMC Sport, Jean-Michel Blanquer était lui l'invité de l'émissionsur RTL. L'occasion pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, de revenir sur le plan d'aide de 400 millions d'euros annoncé par Emmanuel Macron afin d'aider le sport français. Également interrogé sur le bras de fer entre Mediapro et la LFP, dont les conséquences économiques pourraient être importantes, l'ancien Directeur général de l'enseignement scolaire a mis une cartouche à la Ligue :S'il n'a pas tort sur le fond - la LFP ayant toujours su que l'entrée de Mediapro sur le marché français était un investissement à risques -, Jean-Michel Blanquer n'est pas le mieux placé pour évoquer ce dossier. Non pas parce que le président de la République lui a ajouté le titre de ministre de la Jeunesse et des Sports en juin dernier - Roselyne Bachelot a bien été nommée ministre de la Culture - mais car il n'est pas le dernier en matière de cupidité. En effet,