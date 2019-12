Jean-Michel Blanquer : «Les pensions de retraite des professeurs ne baisseront pas»

A la veille d'une mobilisation qui s'annonce massive, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer joue les démineurs. Il adresse ce mercredi un courrier aux 850 000 professeurs dans lequel il s'engage à garantir « le niveau des pensions ». Selon le Snuipp-FSU, principal syndicat du premier degré, près de 70 % des professeurs seront grévistes dans les écoles.Les enseignants pourraient être les grands perdants de la réforme des retraites. Les syndicats évoquent une baisse des pensions de 300 à 900 euros...JEAN-MICHEL BLANQUER. Tous les simulateurs qui ont circulé pour dire qu'il y aura une perte relaient de fausses informations puisque les décisions définitives n'ont pas été prises. Dès le début, nous avons dit qu'une application aveugle de la réforme aurait pu se traduire par une baisse des retraites parce que les professeurs ont moins de primes que d'autres fonctionnaires de la même catégorie et que leurs rémunérations de début de carrière sont moins avantageuses. Nous avons donc aussitôt ajouté que nous allions revaloriser les rémunérations pour que leurs pensions soient maintenues.Alors la réforme n'impactera pas le niveau des retraites ?Le Président, le Premier ministre et moi-même nous y sommes engagés : les pensions ne baisseront pas. Cette réforme est même une opportunité : elle donnera des garanties aux professeurs sur leur retraite tout en leur offrant la possibilité d'une amélioration des rémunérations, notamment pour ceux qui sont le plus concernés par la réforme, c'est-à-dire les plus jeunes.Manifestement, ce message ne passe pas...J'ai adressé un courrier très clair aux organisations syndicales. On aurait pu espérer qu'elles le répercutent, au lieu de quoi elles font circuler de fausses informations. Donc j'ai pris l'initiative d'écrire à tous les professeurs pour leur expliquer. C'est quand même dommage de se mettre en grève alors que la réforme aboutira à une ...