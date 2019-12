Jean-Michel Blanquer : "La réforme des retraites aboutira à une augmentation des rémunérations" des enseignants

À la veille d'une mobilisation massive contre la réforme des retraites, notamment de la part des enseignants, le ministre de l'Éducation nationale assure dans les colonnes du Parisien que cette réforme est "une opportunité", car "elle donnera des garanties aux professeurs sur leur retraite tout en leur offrant la possibilité d'une amélioration des rémunérations".

Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer le 25 novembre 2019 à Matignon. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

La mobilisation contre la réforme des retraites à partir du 5 décembre s'annonce très suivie dans les transports, mais également dans les écoles. Le SNUipp-FSU (Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC), premier syndicat des professeurs des écoles, promet en effet un "jeudi noir". Selon le syndicat, près de 70% des enseignants seront en grève , et quatre écoles sur dix devraient être fermées au niveau national.

Et pour cause : les enseignants pourraient bien être les grands perdants de cette réforme. En effet, les pensions de retraite ne seront plus calculés sur les six derniers mois de carrière, comme pour les fonctionnaires à l'heure actuelle, mais sur l'ensemble de la carrière. Un nouveau calcul qui pourraient leur faire perdre entre 300 et 600 euros par mois, selon des simulations.

Une "opportunité"

"Tous les simulateurs qui ont circulé pour dire qu'il y aura une perte relaient de fausses informations puisque les décisions définitives n'ont pas été prises", réplique mercredi matin Jean-Michel Blanquer dans les colonnes du Parisien .

"Le Président, le Premier ministre et moi-même nous y sommes engagés : les pensions ne baisseront pas" , rappelle le ministre de l'Éducation nationale, estimant même que cette réforme est une "opportunité" : "elle donnera des garanties aux professeurs sur leur retraite tout en leur offrant la possibilité d'une amélioration des rémunérations, notamment pour ceux qui sont le plus concernés par la réforme, c'est-à-dire les plus jeunes."

10 mds € pour maintenir le niveau de retraite

Fustigeant les organisations syndicales qui "font circuler de fausses informations", Jean-Michel Blanquer a envoyé un courrier directement aux professeurs pour leur expliquer la situation. Avec la réforme, les fonctionnaires cotiseront désormais sur toute leur rémunération, y compris sur leurs primes, et la reconnaissance des métiers pénibles sera étendue à la fonction publique.

En ce qui concerne plus spécifiquement les enseignants, "le gouvernement s'est engagé à ce que la mise en place du système universel s'accompagne d'une revalorisation salariale permettant de garantir le même niveau de retraite pour les enseignants que pour des corps équivalents de la fonction publique", écrit le ministre. Emmanuel Macron a déjà estimé qu'il faudrait 10 milliards d'euros pour maintenir le niveau de retraite des professeurs.

"C'est quand même dommage de se mettre en grève alors que la réforme aboutira à une augmentation des rémunérations", estime-t-il auprès du Parisien .