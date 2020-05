Jean-Michel Blanquer : "Il y a plus de risques à rester chez soi qu'aller à l'école"

"La société zéro risque n'existe pas", a déclaré le ministre de l'Education nationale.

Jean-Michel Blanquer, en mai 2020, à l'Assemblée nationale ( POOLAFP / Romain GAILLARD )

La levée progressive du confinement en France s'accompagne d'un retour encore très partiel des élèves sur le chemin de l'école. Le ministre de l'Education nationale souhaite ainsi que tous les enfants aient pu retrouver "au moins une fois" leur école d'ici à fin mai. "Nous sommes dans une société où circule ce virus. C'est un fait. Ce qu'on dit la société de pédiatrie française et de nombreux scientifiques est qu'il y a plus de risques à rester chez soi qu'aller à l'école" , a t-il lancé à l'antenne d' Europe 1 , lundi 11 mai.

"La société 'zéro risque' n'existe pas. Si on raisonne a contrario, on pourrait dire qu'on reste tous chez nous sur un canapé en attendant la découverte d'un vaccin et la société s'effondrera pour bien d'autres raisons", a t-il poursuivi.

Interrogé sur la question d'un retour en classe reporté à septembre, le ministre a défendu la décision du gouvernement, invoquant 'des dégats sociaux et sanitaires peut-être plus importants" si les élèves devaient être éloignés des classes pendant près de 6 mois. Jean-Michel Blanquer a ainsi évoqué "des soins pas faits, problèmes alimentaires, violences intra-familiales". "Tous ces sujets là, il faut les avoir bien à l'esprit", insiste t-il. "Pour tous les enfants, l'école c'est pas quelque chose de secondaire. C'est quelque chose de très important. Il faut être très attentif à ne pas faire de dégâts sur une génération entière".