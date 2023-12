information fournie par So Foot • 13/12/2023 à 18:44

Jean-Michel Aulas veut racheter la LDLC Arena… mise en vente par John Textor

Business is business.

Devenus copains comme cochons depuis la signature d’un accord qui met fin à leurs différends judiciaires, Jean-Michel Aulas et John Textor vont potentiellement faire des affaires ensemble. C’est en tout cas ce qu’avance RMC Sport, qui explique que l’ancien président de l’OL veut racheter la LDLC Arena, salle multifonction d’OL Groupe, à l’actuel président rhodanien. L’homme d’affaires américain souhaite vendre la salle pour renflouer les caisses vides du club, et Jean-Michel Aulas, via sa société Holnest, serait vivement intéressé.…

