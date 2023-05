information fournie par So Foot • 13/05/2023 à 19:53

Jean-Michel Aulas : « Si ça n’avait dépendu que de moi, je ne me serais pas retiré aussi vite »

Jean-Michel émotion.

Les joueuses de l’Olympique lyonnais ont renoué avec la Coupe de France samedi en battant le PSG à Orléans (2-1). Un titre loin d’être anodin pour Jean-Michel Aulas, qui s’apprête à rendre son tablier de président. Wendie Renard l’a d’ailleurs invité à soulever le trophée avec elle pendant la cérémonie protocolaire. « Ça fait chaud au cœur, ça permet de gravir des montagnes et ça donne envie de tout donner encore pour le football féminin, qui est un football formidable , a-t-il déclaré en zone mixte. Vous le savez, je vais me retirer. Si ça n’avait dépendu que de moi, je ne l’aurais pas fait aussi vite. Ceci étant, il faut accepter la règle qui est celle-là. Je suis un homme heureux, puisque je me retire sur un titre. » …

QB pour SOFOOT.com