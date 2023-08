information fournie par So Foot • 30/08/2023 à 16:34

Jean-Michel Aulas porte plainte contre John Textor

Le grand n’importe quoi continue à Lyon.

Alors que le club vit des moments difficiles sur le plan sportif, l’Olympique Lyonnais vit un nouveau psychodrame. L’ancien président du club Jean-Michel Aulas a en effet annoncé porter plainte contre son successeur John Textor pour diffamation. « La société Holnest, contrôlée par Jean-Michel Aulas, porte plainte en diffamation contre Eagle et John Textor (dirigeant et principal actionnaire du groupe Eagle, actionnaire majoritaire de la société Olympique Lyonnais Groupe (OLG), et président du conseil d’administration d’OLG), à la suite des propos prononcés par ce dernier lors d’une conférence de presse en date du 29 août » a annoncé le groupe de Jean-Michel Aulas dans un communiqué.…

ARL pour SOFOOT.com