Jean-Michel Aulas : «Megan Rapinoe est une icône, mais pas de pacotilles»

Ballon d'Or 2019, championne du monde en France en 2019, la footballeuse américaine Megan Rapinoe est bien plus qu'une joueuse de foot. Par sa personnalité, ses engagements, ses positionnements politiques, très anti-Trump. Son ancien président à Lyon, Jean-Michel Aulas, qui l'a côtoyé durant une saison dans le Rhône, est impressionné. Megan Rapinoe a joué un an à l'OL, de 2013 à 2014. Que retenez-vous d'elle ?JEAN-MICHEL AULAS. Megan était déjà quelqu'un de formidablement intéressant. Sur le plan football où elle avait la capacité à se motiver mais aussi à surmotiver ses coéquipières. Mais pas seulement. La dimension féministe était déjà extrêmement forte chez elle. Elle avait la volonté de faire progresser techniquement l'équipe mais aussi de lui donner une âme supplémentaire. Alors elle n'était pas toujours d'accord avec le coach à l'époque (NDLR : Patrice Lair). Comme souvent avec les féminines à l'OL, c'est moi qui servais d'intermédiaire entre elle et le coach. Un coach a toujours tendance à rester dans le schéma qui est le sien alors que moi je pense que pour tirer 150 % des meilleurs joueurs comme des meilleures joueuses, il faut savoir parfois donner un petit peu plus sur le plan humain. Megan, elle avait plein de choses à exprimer, pas forcément du ressort technique. Elle ne pouvait pas être traitée comme une joueuse normale et pour un coach ça pose toujours des problèmes de devoir faire des différenciations. J'essayais de faire en sorte qu'on la prenne pour ce qu'elle est. Elle a apporté au groupe des valeurs qu'elle osait exprimer, y compris au coach, que d'autres n'auraient jamais voulu ou osé exprimer.L'OL vient de racheter une franchise américaine, le FC Reign à Seattle, l'équipe où évolue Megan Rapinoe. Est-ce que la présence de Rapinoe dans cette franchise a été déterminante dans votre choix final ?La décision de racheter une franchise n'est pas ...