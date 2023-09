Jean-Michel Aulas : « Je ferai tout pour aider l’Olympique lyonnais »

Le patron n’est jamais bien loin.

Interrogé par Téléfoot , Jean-Michel Aulas a livré ses vérités à propos de la situation de l’Olympique lyonnais, et des règlements de compte avec John Textor, nouveau propriétaire du club. « Ça m’agace terriblement. Je suis victime du non-règlement de ce qui m’était dû , a-t-il affirmé. Si on me dit qu’il faut attendre, on attendra. Si l’argent qui devait m’être versé doit l’être pour acquérir les meilleurs joueurs possibles, il faut absolument le faire. Par contre, il faut échanger. » L’ancien patron, à la tête du club pendant 36 ans, assure également que les engagements pris par Eagle au moment du rachat n’ont pas été tenus. « Pour les supporters, ce qui compte est d’avoir la meilleure équipe possible et quand je leur ai dit que le club allait être vendu, c’était pour avoir plus de moyens. L’acquéreur a demandé que je reste trois ans, je n’imaginais pas que six mois après la nomination, on me révoque dans une soirée cauchemardesque qui restera gravée longtemps au fond de mon cœur » , regrette-t-il encore.…

TB pour SOFOOT.com