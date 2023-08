information fournie par So Foot • 30/08/2023 à 17:14

Jean-Michel Aulas fait saisir les comptes de l’OL

Alerte à la bombe au Groupama Stadium !

Jean-Michel Aulas veut être l’initiative de le naissance du grand Olympique lyonnais et de la mort complète du club. D’après les informations de L’Équipe , l’ancien président des Gones a demandé, début août, au tribunal de commerce de Lyon de geler 14,5 millions d’euros sur les comptes de l’OL et le nantissement des titres détenus par l’institution. John Textor, son successeur, et le groupe Eagle Football n’étaient pas au courant des manoeuvres de celui qui a été président de 1987 à mai dernier. Ce dernier estime avoir été obligé de lancer cette procédure pour récupérer ce qu’on lui devait. Ces 14,5 millions d’euros correspondent à une partie de ses parts qui lui restaient au sein club.…

EL pour SOFOOT.com