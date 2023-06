information fournie par So Foot • 28/06/2023 à 16:43

Jean-Michel Aulas fait le bilan de l’OL : « On n’a pas réussi à se stabiliser »

Comme par hasard.

Jean-Michel Aulas a expliqué les raisons des échecs de l’OL de ces dernières saisons avec une participation en quatre ans en Coupe d’Europe, ce mardi, lors d’une conférence sur le foot féminin organisé par l’ECA, (Association européenne des clubs), à Londres. Selon lui, le manque d’investissements de son désormais ex-club est lié directement à la pandémie : « On a eu plein de soucis qui ont commencé avec le Covid. La France a été le seul pays d’Europe dans les nations les plus expérimentées en football à arrêter son championnat à une époque où on n’était pas européen puisqu’on était septième » , précise l’ancien dirigeant à BeIn Sports. D’après l’homme de 79 ans, c’est à partir de cette période clé que le club « a eu beaucoup de ma l » .…

TJ pour SOFOOT.com