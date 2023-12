Jean-Michel Aulas donne les détails de sa réconciliation avec John Textor

Main dans la main.

Après leurs passes d’armes du début de saison, Jean-Michel Aulas et John Textor assurent avoir enterré la hache de guerre. Une réconciliation qui a pris forme lors de la victoire contre Toulouse au Groupama Stadium. « On a décidé de discuter. À partir de ce moment-là, John m’a dit : “Il faut que tu reviennes au stade.” Comme je n’avais pas de place, je lui ai demandé comment on faisait , a raconté Aulas dans un entretien à Canal +. Il m’a dit : “Tu viens derrière moi, proche de moi. On ira voir les joueurs ensemble avant ce match.” » …

TB pour SOFOOT.com