Jean-Michel Aulas a-t-il ruiné son image ou celle du foot français ?

Jean-Michel Aulas a su occuper le devant de la scène durant la crise du Covid-19, en menant une folle bataille médiatique et juridique pour imposer la reprise de la Ligue 1. Seul problème, seule la victoire est belle, et sa défaite en rase campagne a considérablement égratigné son image. Est-il donc désormais devenu le mouton noir du foot français, et a-t-il entraîné par égoïsme le ballon tricolore dans sa Bérézina personnelle ?

Réouverture des stades le 11 juillet

Vilain petit Gone ?

Jean-Michel Aulas continue sa stratégie, la même qui a assuré sa réputation sur les réseaux sociaux. La meilleure défense, c'est l'attaque. Récemment, il l'a encore démontré dans un entretien pour Canal Plus :Bref : j'ai raison, j'ai toujours eu raison.Tout cela avant de s'amuser dans un tweet des contradictions de ses adversaires :"100 % du public"Il faut reconnaître qu'il a le droit de l'avoir mauvaise. En dépit de son acharnement, de son engagement total et de sa campagne de communication digne d'une primaire US, les vents contraires l'ont emporté. Le chêne lyonnais a rompu devant la loi, l'État et la défection de la plupart de ses "amis" à la tête des autres enseignes de nos championnats pros. Le système l'a brisé, ses alliés potentiels l'ont lâché.