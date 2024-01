Jean-Marie Rausch, ancien ministre et maire de Metz pendant 37 ans, est mort

Jean-Marie Rausch pose dans son bureau de la mairie de Metz, le 22 novembre 2007 ( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

Jean-Marie Rausch, maire de Metz pendant 37 ans et ancien ministre, est mort vendredi à l'âge de 94 ans, a-t-on appris auprès de la mairie de Metz.

"Maire pendant 37 ans, Jean-Marie Rausch a incarné la Ville de Metz et s'est révélé en gestionnaire rigoureux et en visionnaire exceptionnel", a déclaré le maire de Metz, François Grosdidier, sur son compte Facebook, après avoir appris "avec une profonde tristesse et une vive émotion" le décès de son prédécesseur vendredi matin.

Né en 1929 à Sarreguemines (Moselle), Jean-Marie Rausch (DVD) a été élu maire de Metz en 1971, un poste qu'il conservera jusqu'en 2008, année où le socialiste Dominique Gros remportera la mairie, une première pour la gauche.

Il a également été sénateur de la Moselle entre 1974 et 2001, avec une pause de quatre ans entre 1988 et 1992, où il a occupé des postes de "ministre d'ouverture" sous la présidence de François Mitterand.

Il a été ministre du Commerce extérieur, ministre délégué aux Postes et télécommunications et ministre délégué chargé du Commerce et de l'artisanat.

Le maire (PS) de Nancy, Mathieu Klein, a salué dans un communiqué "la mémoire de Jean-Marie Rausch, qui aura marqué Metz et la Lorraine de son empreinte tout au long de son engagement public", le qualifiant d'"élu précurseur dans la promotion de l'écologie urbaine" et de "responsable politique ouvert, qui a œuvré aux destinées de la France aux côtés de François Mitterrand".

Jean-Marie Rausch a également porté, lors de ses mandats, le projet de la création du Centre Pompidou-Metz, dont il espérait qu'il "change radicalement l'image de Metz en France et en Europe".

"Nous lui devons ce que Metz est aujourd'hui: musée à ciel ouvert, ville-jardin, ville européenne, métropole qui a fait renaître son enseignement supérieur", a repris M. Grosdidier.

L'ancien ministre de la Culture Jean-Jacques Aillagon a "salué la belle mémoire de Jean-Marie Rausch" sur X (ex-Twitter), le qualifiant de "grand maire", "visionnaire. Ensemble, nous y avons, avec audace, créé le Centre Pompidou".

M. Rausch avait publié en 2011 un livre de mémoires, "Il suffit de vouloir", où la couverture le montrait justement devant le Centre Pompidou-Metz.

Son épouse, Bernadette, est décédée il y a six semaines.

Les drapeaux de l'Hôtel de ville et des mairies de quartier sont en berne et un recueil de condoléances sera ouvert en mairie.