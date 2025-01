Jean-Marie Le Pen doit être inhumé à La Trinité-sur-Mer dans la stricte intimité familiale

Jean-Marie Le Pen pose chez lui à Saint-Cloud, le 14 janvier 2021 ( AFP / JOEL SAGET )

Les obsèques de Jean-Marie Le Pen, décédé mardi à l'âge de 96 ans, auront lieu samedi à 14H30 dans sa ville natale de La Trinité-sur-Mer (Morbihan), dans la plus stricte intimité familiale, avec un dispositif de sécurité devant "prévenir les éventuels troubles à l'ordre public".

La cérémonie doit se tenir dans la petite église Saint-Joseph où quelque 200 personnes pourront assister aux obsèques qui doivent être célébrées par le père Dominique Le Quernec, recteur de la paroisse de Carnac, a indiqué à l'AFP une source religieuse.

L'ex-leader de l'extrême droite française doit être inhumé dans le caveau où reposent ses parents. "Le Menhir" avait exprimé par le passé son souhait d'être inhumé dans le caveau familial à La Trinité-sur-Mer, commune touristique du littoral de 1.700 habitants, où il a grandi.

Une autre cérémonie, "religieuse et d'hommage", aura elle lieu le 16 janvier à 11H00 en l'église Notre Dame du Val-de-Grâce à Paris, rattachée au diocèse aux Armées françaises. Cette messe, décidée par Marine Le Pen et ses sœurs Marie-Caroline et Yann, sera elle ouverte au public.

Des journalistes filment la maison familiale des Le Pen à la Trinité-sur-mer, en Bretagne, le jour du décès de Jean-Marie Le Pen, le 7 janvier 2025 ( AFP / Loic VENANCE )

Les deux événements devraient rester propices au recueillement, a estimé Louis Aliot, vice-président du RN, alors que mardi soir, plusieurs centaines d'opposants se sont rassemblés dans certaines villes de France, dont Paris, Lyon ou Rennes, pour célébrer, avec chants, fumigènes et feux d'artifice, le décès de "JMLP".

"Ils ne vont pas venir manifester à un enterrement. Et s'ils le font, je suppose que l'Etat veillera à les maintenir loin", a prévenu le maire de Perpignan.

- Arrêté préfectoral -

Vendredi, le préfet du Morbihan Pascal Bolot a pris un arrêté d'interdiction de manifester dans la commune, étant donné que "la personnalité politique du défunt" était "susceptible d'attirer, en marge de la cérémonie religieuse et de l'inhumation, une forte affluence composée à la fois de sympathisants mais aussi possiblement également d'opposants".

La préfecture motive également son arrêté par "les risques de perturbations et de contre-manifestations susceptibles de provoquer des affrontements entre des mouvements antagonistes aux idéologies diamétralement opposées et incitant régulièrement à la violence".

Le ministre de l'intérieur Bruno Retailleau avait jugé "honteuses" les scènes de liesse mardi tandis que Mathilde Panot, patronne des députés LFI, avait dit ne pas être "choquée".

Selon la préfecture du Morbihan, "un dispositif de sécurité sera mis en place pour assurer que les obsèques se déroulent dignement et prévenir les éventuels troubles à l'ordre public".

Une centaine de forces de l'ordre, dont un escadron de gendarmes mobiles, seront présents pour éviter tout débordement, selon une source proche du dossier.

Tribun provocateur, obsédé par l'immigration et les juifs, Jean-Marie Le Pen a été condamné pour plusieurs de ses déclarations sur la Seconde guerre mondiale, et pour des injures homophobes.

Le caveau familial des Le Pen à la Trinité-sur-mer en Bretagne, le 7 janvier 2025 ( AFP / Loic VENANCE )

Elu député en 1956 sous la IVe République, il avait sorti l'extrême droite française de sa marginalité au cours d'une carrière politique qui a marqué la Ve République.

Cet ancien combattant d'Indochine était ensuite reparti, en Algérie, où il sera accusé de torture - ce qu'il a toujours contesté.

Le 21 avril 2002, il choque la classe politique et une grande partie de l'opinion publique françaises en accédant au second tour de la présidentielle derrière le sortant Jacques Chirac.

Jean-Marie Le Pen, après avoir été marié avec Pierrette Lalanne, la mère de ses filles Marie-Caroline, Yann (elle-même mère de l'eurodéputée Marion Maréchal) et Marine, avait épousé en secondes noces Jany Paschos.

En 2019, le port breton et l'église Saint-Joseph avaient accueilli les obsèques d'un autre personnage qui avait marqué son époque, le chanteur Alain Barrière.