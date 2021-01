Jean-Marie Le Pen "assez choqué" par "l'hallali" visant Trump

Le fondateur du Front national Jean-Marie Le Pen chez lui à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), le 14 janvier ( AFP / JOEL SAGET )

L'ancien président du Front national Jean-Marie Le Pen s'est dit "assez choqué" par l'"hallali" contre le président américain sortant Donald Trump après l'invasion du Capitole, qui ne représentait selon lui "pas un coup d'Etat".

"Je ne comprends pas bien qu'on fasse cet hallali", a affirmé dans un entretien à l'AFP M. Le Pen qui s'est dit "assez choqué de la manière dont est traité le président Trump sur les derniers jours de son mandat".

Donald Trump "est un candidat populiste qui s'est imposé, y compris aux conservateurs américains qui ne lui ont pas pardonné pour la plupart d'entre eux, et le trahissent sur la fin du parcours" pour "le faire battre par M. Biden, obscur vice-président du gouvernement précédent", a-t-il estimé.

M. Le Pen, qui "ne considère pas le terme de populiste comme péjoratif", assure que "les gens qui se réfèrent à cette notion peuvent en tirer un légitime bénéfice". Car "dans le fond, qui est plus près du peuple que le populiste? Il y a des moments où les peuples manifestent leur sentiment sans passer par les truchements habituels".

Selon l'ancien leader frontiste, l'invasion du Capitole le 6 janvier, qui a fait cinq morts, "n'a pas été une opération dramatique, ça a été considéré et présenté comme tel par les médias" mais "il n'y a pas eu d'occupation" ni de "brutalités à l'égard des élus" et "il n'y a pas eu de coup d'Etat comme on en accuse monsieur Trump, ce qui est stupide d'autant que les discours de Trump avant l'invasion du Capitole n'appelaient pas du tout à cette opération".

Selon lui, "à aucun moment les institutions n'ont été mises en péril par cette manifestation, y compris par l'irruption de quelques manifestants dont il faudrait déterminer la réalité de l'engagement, parce qu'on ne sait pas trop qui sont ces gens qui sont entrés dans le Capitole".

"Il peut y avoir des aventuriers, nous le voyons dans toutes les manifestations qui se déroulent dans notre pays" avec "des éléments extérieurs à l'essence de la manifestation" et "qui échappent au contrôle des organisateurs", a-t-il ajouté.

"C'est un mauvais procès qui lui est fait, ce que je trouve assez inélégant à l'égard du président sortant", a-t-il dit.

