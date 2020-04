Jean-Marc Furlan : "Un stade vide, ça fait trop flipper"

Pour Jean-Marc Furlan, en temps de confinement, les coups de fil se passent généralement au guidon de son vélo d'appartement. Et c'est en tournant les jambes et sans perdre son souffle que l'entraîneur d'Auxerre se projette sur la prochaine étape : une reprise potentiellement à huis clos, qu'il considère comme un défi à relever, si cela peut être utile à la société.

Mais au fait, c'est quoi un bon huis clos ?

D'une manière très spontanée : oui ! Ce serait horrible, affreux. Le football, pour moi, c'est le partage avec la population, le public et les supporters. Même dans le club de ton village, tu joues pour la dizaine de copains qui viennent te voir jouer, ta copine, ta fiancée, ta maman ou ton papa. Là tu joues juste pour ton coach... déjà que certains ne peuvent plus me voir en peinture !Ceci dit, cette question implique une seconde réponse, puisqu'il faut aussi réfléchir en prenant en compte cette situation inédite. Comment on finit le championnat ? Comment les clubs vont-ils s'en sortir économiquement ? Et, surtout, comment répondre à des gens qui ont envie de voir du football à la télé, à défaut de pouvoir sortir ? Il y a beaucoup de gens qui souffrent de ne pas pouvoir suivre des rencontres de football ou de rugby à la télé. Ce raisonnement me fait dire : oui, on y va. Mais sincèrement, un stade vide, ça fait trop flipper.J'ai 62 ans, ça ne m'est jamais arrivé. Ni en quinze ans de carrière de joueur, ni après vingt ans sur un banc de touche. Compte tenu qu'on devait jouer la 29journée contre Lens à huis clos avant qu'elle soit annulée, j'avais demandé à pouvoir faire deux entraînements dans notre stade vide. On a fait une opposition d'une heure et demie, dans les conditions de match, pour trouver des repères. Après, cela n'a rien de scientifique, hein.Il faut déjà savoir que, dès que tu es dans un stade de Ligue 2 avec 3000 ou 4000 personnes - en Ligue 1, je ne t'en