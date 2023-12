information fournie par So Foot • 22/12/2023 à 16:56

Jean-Marc Bosman réagit au projet de la Superligue

Après 1995, 2024 sera-t-elle l’année du prochain arrêt Bosman ?

Dans une interview publiée ce vendredi par la Gazzetta dello Sport , Jean-Marc Bosman commente la décision de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a donné raison aux fondateurs de la Superligue ce jeudi. Il fait écho à la conclusion qu’il avait lui-même reçue lors du verdict de l’arrêt qui porte son nom : « Je pense que l’arrêt de la Cour européenne ne fait que rappeler à la FIFA et à l’UEFA qu’elles ne sont pas au-dessus de la loi et qu’elles ne peuvent pas prétendre avoir le monopole du football et des joueurs. » …

JBC pour SOFOOT.com