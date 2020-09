Jean-Luc Mélenchon s'inquiète d'une "privatisation des routes nationales", le gouvernement évoque une "interprétation erronée"

Le ministère des Transports assure qu'un décret paru pendant l'été ne donnera pas de nouveaux pouvoirs aux exploitants des autoroutes.

Jean-Luc Mélenchon à Blagnac, le 9 juillet 2020. ( AFP / GEORGES GOBET )

Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon s'est prononcé vendredi 18 septembre contre l'éventualité d'une privatisation des routes nationales", après la parution d'un décret mi-août. Le gouvernement a réfuté ces accusation évoque et assure que le décret qui ne ferait que "traduire dans le droit une pratique existante".

"Jean-Luc Mélenchon prête au Gouvernement des intentions qu'il n'a pas. Nous n'allons pas rendre les routes nationales payantes" , a ainsi réagi sur Twitter Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué aux Transports.

Consécutif à la loi d'orientation des mobilités (LOM), ce décret est paru au journal officiel le 15 août et fait l'objet d'un article du Monde vendredi. Il décrit les "conditions dans lesquelles les sections à gabarit routier peuvent être classées dans la catégorie des autoroutes" . Il concerne des voies se "situant dans le prolongement direct" d'une autoroute, qui n'ont pas pu bénéficier d'un aménagement 2x2 voies et chaussées séparées en raison des "contraintes topographiques", mais pourraient néanmoins obtenir le statut autoroutier.

"Augmentation des prix, moindre entretien"

Jean-Luc Mélenchon a pris position dans un communiqué "contre la privatisation des routes nationales" qui découlerait de ce décret à ses yeux. "Nous alertons sur l'expérience désastreuse de la privatisation des autoroutes. Celle des routes nationales aura les mêmes conséquences: augmentation des prix pour les automobilistes, moindre entretien des routes" , lance le patron des Insoumis.

De son côté, le ministère des transports parle "d'une interprétation erronée" du décret. Selon lui, il vise à "traduire dans le droit ce qui était déjà existant dans la pratique", c'est-à-dire "la gestion des derniers kilomètres avant d'entrer sur l'autoroute" par les concessionnaires pour des raisons de "logistique par exemple comme la mise en place de panneaux de signalisation".

"Pas de nouveaux pouvoirs aux concessionnaires"

"En aucun cas" il ne s'agit "d'avancer le péage de quelques kilomètres" ou d'"augmenter le péage des autoroutes. L e décret n'accorde pas plus de pouvoir aux concessionnaires" , ajoute le ministère, en soulignant que "ce n'est pas ouvrir la porte à la privatisation des nationales".

Ce débat intervient au moment où un rapport d'une commission d'enquête du Sénat juge "impératif de ne plus prolonger la durée des concessions" autoroutières qui doivent arriver à échéance à partir de 2031. Elle recommande notamment "un contrôle plus étroit des marchés des Sociétés concessionnaires d'autoroutes (SCA)" et de "mieux partager les profits des sociétés d'autoroutes avec l'Etat et les usagers".