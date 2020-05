Jean-Luc Mélenchon lance sa chaîne Twitch

Le leader de la France Insoumise va diffuser une première émission sur la plateforme de diffusion vidéo en direct initialement consacrée aux jeux vidéo ce vendredi à 18h.

Le chef de file de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon le 28 avril 2020 à l'Assemblée. ( AFP / DAVID NIVIERE )

"Il y en a parmi vous qui connaissez ça si vous jouez aux jeux vidéo. Il n'y a que les imbéciles qui croient que c'est un truc de débile". En annonçant jeudi 28 mai le lancement de "Twitchons", sa chaîne Twitch, une plateforme de diffusion vidéo en direct initialement consacrée aux jeux vidéo, Jean-Luc Mélenchon a donné le ton. "Les gens qu'il y a là-dedans m'intéressent et sont en première ligne pour comprendre l'univers numérique" , a-t-il expliqué dans une vidéo de sa chaîne Youtube.

Twitch, rachetée à prix d'or par Amazon, comporte une fonction de chat qui a pour but de privilégier l'intéraction entre le diffuseur et les spectateurs. De nombreuses stars du monde du sport ont utilisé Twitch pour diffuser leurs parties en ligne pendant le confinement. Le leader de La France insoumise va lui y diffuser des séances de questions-réponses en direct sur l'actualité politique . La première émission aura lieu ce vendredi à 18h.

Par ailleurs, le député des Bouches-du-Rhône a lancé cette semaine "Le Monde en commun", un média en ligne "d'actualités internationales, d'analyses et de mobilisations". Le but est également "que la plateforme nous serve à fabriquer une agora, un club mondial des personnalités associatives, politiques et syndicales", a ajouté M. Mélenchon. Un entretien avec Pablo Iglesias, fondateur de Podemos et ministre espagnol des Droits sociaux, a été mis en ligne pour le lancement du média.