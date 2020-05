Jean-Luc Mélenchon : "Emmanuel Macron est un bandit de grand chemin"

Le leader de la France insoumise s'en est pris au président de la République, qu'il oppose à son Premier ministre Edouard Philippe.

Jean-Luc Mélenchon, le 28 avril 2020, à l'Assemblée nationale ( POOL / David NIVIERE )

Entre Elysée et Matignon, les deux membres du "couple" exécutif sont loin d'être traités à la même enseigne par leurs opposants. Deux d'entre eux, Jean-Luc Mélenchon d'un côté, et Marine Le Pen de l'autre, jugent ainsi très différement Emmanuel Macron et son Premier ministre, qui récolte des avis presque favorables.

Pour le leader de la France insoumise, Emmanuel Macron est "un grand bandit de grand chemin", à l'inverse d'Edouard Philippe, "un homme élégant". Dans une interview à La Tribune de Genève en date du 5 mai, le chef de file des insoumis avait épargné le chef du gouvernement : Édouard Philippe "est de droite et n'a jamais prétendu autre chose. C'est un homme élégant, d'un côtoiement agréable, un libéral assumé et qui le dit clairement". "Monsieur Macron, en revanche, est un bandit de grand chemin. Lui-même dit qu'il a fait un hold-up sur le pouvoir! Il a trompé tout le monde. (...) Un libéral qui fait perquisitionner ses rivaux! C'est insupportable, cet opportunisme", avait commenté Jean-Luc Mélenchon.

"Modestie et clarté"

De l'autre côté de l'échiquier politique, Marine Le Pen a procédé au même constraste, jeudi 14 mai. Edouard Philippe "est apparu avec des qualités inverses de celles du président de la République, avec une forme de modestie, de clarté qui ne sont pas les qualités premières d'Emmanuel Macron" , a déclaré sur BFMTV et RMC la présidente du Rassemblement national, interrogée sur la popularité du chef du gouvernement.

Le Premier ministre recueille 57% (+4 points) de bonnes opinions selon une étude de l'Ifop réalisée début mai et publiée mercredi, contre 48% (+2%) pour Emmanuel Macron. En outre, "les Français apprécient assez peu que le Premier ministre soit considéré comme un fusible, et que le président de la République manifestement cherche à se décharger de ses responsabilités alors qu'il a été le maître d'œuvre des décisions prises pendant cette crise sanitaire", a-t-elle ajouté.