Jean-Luc Chauvin : « Faire de Marseille le lab de la ville de demain »

Et si on parlait enfin projet ? Alors que les candidats aux municipales s'écharpent sans avoir encore dévoilé tout leur programme, la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Marseille Provence a décidé d'être force de proposition. Elle présente ce midi au Palais de la Bourse de la cité phocéenne 15 projets opérationnels. Une initiative anti-bashing baptisée « Tous acteurs Municipales 2020 », qui compte s'attaquer à cinq grands défis : attirer des talents ; dessiner la métropole durable de la Méditerranée ; décarboner les transports et créer une ville numérique inclusive ; accélérer l'internationalisation du territoire ; et renforcer la place de l'entreprise et de la société civile dans la gouvernance des projets. Lancée le 13 juillet, cette réflexion a réuni 31 acteurs du monde économique et 32 experts, parmi lesquels Michel Barnier, négociateur en chef de l'UE pour le Brexit, l'économiste Robin Rivaton, Olivier Babeau, le fondateur de l'Institut Sapiens, Hervé Martel, le président du directoire du Grand Port Maritime de Marseille-Fos, Alioune Gueye, PDG du groupe Afrique Challenges, Olivier Oullier, le patron de la société américaine de bio-informatique Emotiv, ou encore des chercheurs européens en urbanisme et les architectes marseillais Rudy Ricciotti et Corinne Vezzoni. Jean-Luc Chauvin, président de la CCI, nous explique le sens de cette démarche inédite.Lire aussi Marseille ? Les dossiers brûlants de la...