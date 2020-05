Jean-Louis Valentin : "Ma démission a été un moment d'une très grande violence"

Dans la cohue générale de ce 20 juin 2010, sa démission était presque apparue comme secondaire. En haut de la colline surplombant le "Field of dreams" de Knysna, voix brisée, souffle court, au milieu d'une marée de micros pendus à ses lèvres, Jean-Louis Valentin, directeur délégué auprès de l'équipe de France, dénonçait "un scandale pour les Français, un scandale pour les jeunes qui sont ici, un scandale pour la fédération et pour l'équipe de France." Dix ans après, il raconte son Knysna.

Avant de lancer l'interview, il prévient :Dix ans après, Knysna continue de suivre Jean-Louis Valentin., rappelle celui qui a été directeur de campagne de Michel Platini pour la présidence de l'UEFA en 2007 ou qui a notamment rédigé un rapport sur la modernisation des stades dans le cadre de la candidature française à l'Euro.Ceci étant, il reste un personnage central de cette drôle de page de l'histoire du football français. Alors, une fois les bases posées, il s'est replongé, une heure durant, dans ses souvenirs sud-africains.J'ai rejoint la fédération en 2005, comme directeur général délégué, notamment en charge des affaires internationales. J'avais un rôle assez large à la Fédération, assez transversal. Jusqu'en 2008 où, à ma surprise, on m'a proposé de tenir ce nouveau rôle de directeur délégué auprès de l'équipe de France, qui n'était pas cependant un rôle sportif, domaine dans lequel je n'avais aucune compétence ni légitimité. Le but de ce poste était d'améliorer l'interface et le lien entre le président de la fédération, le conseil fédéral et le staff technique de l'équipe de France que d'aucuns jugeaient à l'époque trop autonome et fonctionnant trop en vase clos avec l'équipe. Ça s'inscrivait dans la réflexion post-Euro 2008. La fédération avait maintenu Raymond Domenech, mais a voulu une meilleure connexion entre l'échelon politique, décisionnel, et l'échelon technique.En tout cas, ça n'a pas eu d'effets négatifs. Il y a aussi