Jean-Louis Roy : « C'est aux Africains de décider »

Homme de lettres, ancien directeur du grand quotidien montréalais Le Devoir de 1981 à 1986, ex-délégué général du Québec à Paris de 1986 à 1990, Jean-Louis Roy est un fin connaisseur des questions africaines qu'il a côtoyées de très près en tant que secrétaire général, de 1990 à 1998, de l'Agence intergouvernementale de la francophonie devenue depuis Organisation internationale de la francophonie (OIF) et dirigée aujourd'hui par la Rwandaise Louise Mushikiwabo. Ancien président de Droits et démocratie et de Partenariat international, tout en assurant la responsabilité de l'Observatoire mondial des droits de l'homme et de chercheur invité au Centre de recherche en droit public de l'université de Montréal, il a écrit de nombreux livres ? essais, récit, roman, poésie ?, dont plusieurs consacrés à l'Afrique et à la francophonie. Président de Bibliothèque et archives nationales du Québec depuis juin 2018, il vient de publier, avec le Togolais Solim Baba Pekele, un ouvrage détonnant sur le continent. Son titre : « Bienvenue en Afrique, le chantier du siècle »*.Le Point Afrique : Après Ma rencontre avec un continent : écrits sur l'Afrique 1971-2011, vous voilà à nouveau auteur d'un livre sur l'Afrique, Bienvenue en Afrique, le chantier du siècle. Message au monde, il l'est aussi et surtout à votre pays, le Canada. Comment l'Afrique y est-elle perçue ?Jean-Louis Roy : Il y a plus de dix ans, le gouvernement canadien...