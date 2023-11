Jean-Louis Leca : « L’objectif, c’est d’être tout le temps dans les dix premiers en Ligue 1 »

Lens redevient Lens.

Dans un entretien accordé à La Voix du Nord , Jean-Louis Leca a eu l’occasion de revenir sur le début de saison du RC Lens. Fort de ses dix-neuf années d’expérience dans le football professionnel, le portier corse prend du recul et relativise les attentes autour du club. Il insiste sur la nécessité de pérenniser le projet du Racing dans la première partie de tableau de Ligue 1. Selon lui, il ne faut pas que l’Europe devienne une obsession : « Il y a des années où on finira septièmes et on n’aura pas d’Europe. » Pour lui, ce n’est pas un mal en soi, d’autant plus qu’il précise : « Quand les planètes seront alignées, on fera une saison comme l’année dernière. » …

LP pour SOFOOT.com