Jean-Louis Gasset raconte sa démission : « C’était la seule chose à faire »

Un champion de la dignité.

Après la claque encaissée par la Côte d’Ivoire face à la Guinée équatoriale (0-4) lors de la dernière journée de la phase de groupes de la CAN, Jean-Louis Gasset a quitté son équipe et a remis sa démission, la première de sa carrière, au président de la Fédération ivoirienne. S’il a réalisé ce « sacrifice personnel », c’est pour redonner un souffle à son effectif et remotiver ses troupes, comme il l’explique pour L’Équipe . « C ‘était la seule chose à faire pour sortir de ces ondes négatives. Mais il fallait ensuite que la personne qui prenne ma place tape fort, et Emerse Faé a fait un sans-faute. Il a fait des choix forts » , a confié l’ancien entraîneur stéphanois, qui met aussi en avant un paquet de circonstances défavorables : « Quand j’ai relu récemment ce que j’ai écrit, j’étais comme entouré d’ondes négatives. Tu arrives en mai, le secrétaire général avec qui tu as sympathisé décède, ton premier stage, tu apprends le cancer d’Haller , tu arrives dans le dernier, double entorse de la cheville pour lui… Et la veille qu’il reprenne, il se tord au même endroit. Plein de trucs comme ça… » …

QF pour SOFOOT.com