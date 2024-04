Jean-Louis Gasset : « On n’a pas le droit d’abandonner »

Comme un parfum d’Europe.

Après deux nuls contre Toulouse (2-2) et Nice (2-2), l’Olympique de Marseille a remis la marche avant dimanche à l’occasion de la réception de Lens (2-1). Un succès précieux puisqu’il replace les Phocéens à la septième place, potentiellement synonyme de Ligue Europa Conférence. Ils reviennent en même temps à deux points des Sang et Or, assis au sixième rang. « Ce soir, je savoure , a glissé Jean-Louis Gasset en conférence de presse. On avait dit qu’on jouerait le coup à fond en championnat. On ne peut pas se permettre ici de choisir, par respect pour beaucoup de choses. Quand vous avez un stade comme ça… » …

QB pour SOFOOT.com