information fournie par So Foot • 01/05/2024 à 15:17

Jean-Louis Gasset : « On n’a pas encore abordé l’Atalanta avec les joueurs »

Le match n’est que jeudi prochain, après tout.

Les huit prochains jours vont en grande partie définir la saison de l’OM. Opposés à l’Atalanta en demi-finale de la Ligue Europa, les Marseillais, encouragés par Emmanuel Macron, peuvent prendre de l’avance ce jeudi, lors du match aller au Vélodrome. Alors qu’on pourrait imaginer les Phocéens obnubilés par l’Europe, Jean-Louis Gasset nous garanti que c’est tout l’inverse. « On n’a pas encore abordé l’Atalanta avec les joueurs, pour ne pas les perturber. On essaie d’enlever toute pression aux joueurs, pour rentrer cet après-midi dans le match. On ne veut pas perdre d’énergie à l’appréhension » , a-t-il confié en conférence de presse ce mercredi.…

LT pour SOFOOT.com