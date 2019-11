Jean Lemierre : « Notre métier n'est pas celui des GAFA »

Le président de BNP Paribas ne croit pas à l'avenir de la libra et s'inquiète du débarquement des GAFA. Il était l'invité du Club de l'économie du « Monde », jeudi 21 novembre.

Les taux d'intérêt négatifs. La Banque centrale européenne dit qu'un dépôt liquide doit subir un taux d'intérêt négatif pour le pénaliser et inciter à consommer ou investir. La question centrale de tout le système de la zone euro est de savoir si on peut, ou si on doit, refacturer ces taux au client en faisant payer les dépôts. Notre position est de ne pas le faire, en tous les cas pour les particuliers et pour les PME. Ce serait inefficace. Pour les très grandes entreprises, cela peut s'intégrer dans une négociation commerciale qui inclut toute une série de services rendus.

Suppressions de postes dans les banques européennes. Une banque traditionnelle gagne de l'argent en collectant des dépôts, peu chers, et en prêtant à des taux plus élevés. En contrepartie, la tenue de comptes a longtemps été offerte au client. Mais deux phénomènes pèsent désormais beaucoup sur ce modèle. D'une part, l'écart entre les taux longs et les taux courts est devenu très faible, donc la marge s'est réduite très fortement. D'autre part, les dépôts que nous devons placer à la Banque centrale, au lieu de bénéficier d'une petite rémunération, subissent un taux négatif, c'est-à-dire un prélèvement. Pour s'adapter, il faut resserrer les coûts. Mais cette nécessité obéit à un mouvement plus profond, celui de la transformation digitale. La fréquentation des agences baisse tous les jours, ce qui signifie probablement moins d'agences. D'où un impact très important sur l'emploi.

