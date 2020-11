Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Jean Le Cam en tête Reuters • 09/11/2020 à 14:37









Jean Le Cam en tête par Samuel Messberg (iDalgo) Ce dimanche débutait la plus grande course de voile du monde, le Vendée Globe. Et après une journée de course c'était le skipper de V and B Mayenne Maxime Sorel qui était en tête. Sauf qu'il a été dépassé par le Skipper de Yes we Cam : Jean Le Cam. A noter que Fabrice Amedeo parti lui aussi hier depuis les Sables d'Olonne a du y revenir afin de réparer une pièce de son bateau. Lui qui voulait y faire une escale rapide n'a pas pu encore repartir. Son hook, permettant d'accrocher les voiles n'était pas en place. La réparation s'est donc trouvée plus difficile que prévu et devra durer plus longtemps.

